GA gelistet : Bonn oder London? Diese Städte laden zum Weihnachtsshopping

Im Centro in Oberhausen kann man in Weihnachtsstimmung kommen. Foto: DPA

Bonn Technik, Mode oder Bücher. Diese Einkaufszentren laden zum Großeinkauf vor Weihnachten ein. Verkaufsoffene Sonntage und Late-Night-Shopping in der Region und darüber hinaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Zum Einkaufen in der Region bieten die örtlichen Händler verkaufsoffene Sonntage an. In Bonn und der Region haben die Geschäfte an verschiedenen Sonntagen vor dem Fest jeweils von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

am 1. Dezember ist verkaufsoffener Sonntag in der Bonner Innenstadt und in Siegburg

ist verkaufsoffener Sonntag in der Bonner Innenstadt und in Siegburg am 8. Dezember ist verkaufsoffener Sonntag in Meckenheim

ist verkaufsoffener Sonntag in Meckenheim am 15. Dezember ist verkaufsoffener Sonntag in Rheinbach

Bad Münstereifel

Nahe gelegen und urgemütlich ist das Outlet in Bad Münstereifel. Am 8. Dezember ist dort verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Am Samstag, den 14. Dezember geht das Late Night Shopping bis von 10 bis 22 Uhr.

Außerdem lockt ab dem 22. November bis zum 29. Dezember ein Weihnachtsmarkt.

Von Montag bis Samstag öffnet das Outlet von 10 bis 19 Uhr seine Türen.

Adresse: City Outlet Bad Münstereifel, Marktstraße 18, 53902 Bad Münstereifel

Telefon: (02253) 317-00 00

Maasmechelen Village

Im belgischen Outlet Maasmechelen Village ist jeder Sonntag verkaufsoffen. Dort sind die Geschäfte täglich von 10 bis 19 Uhr offen. Am 1., 19. und 20. bis 23. Dezember verlängern die Shops ihre Öffnungszeit um eine Stunde und verkaufen bis 20 Uhr. Und sogar noch am Heiligen Abend und an Silvester klingeln in diesem Outlet die Kassen von 10 bis 16 Uhr.

Adresse: Maasmechelen Village, Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, Belgium

Telefon: (0032) 89 77-40 00

Oberhausen

Rund 100 Kilometer von Bonn entfernt liegt das Centro in Oberhausen. Hier findet der verkaufsoffene Sonntag am 15. Dezember, dem dritten Advent statt. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Läden. An den Werktagen ab dem 22. November bis zum 4. Januar kann man dort Geschenke von Montag bis Samstag von 10 bis 22 Uhr einkaufen. Damit sich das Christkind nicht verrät gibt es dort die „Centrolino Kinderbetreuung“ für Kinder von drei bis elf Jahren. Sie öffnet freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 18 Uhr.

Adresse: Centro Oberhausen, Centroallee 1000, 46047 Oberhausen

Telefon: (0208) 82 82 055

Shopping in Köln, London und Paris

Köln

Die Stadt Köln hat in diesem Jahr keinen verkaufsoffenen Sonntag in der Vorweihnachtszeit geplant.

Dordrecht

In der Niederländischen Stadt Dordrecht (in der Nähe von Rotterdam) findet mit mehr als 200 Ständen der größte Weihnachtsmarkt Hollands statt. Sowohl in der Innenstadt, als auch am Hafen haben Besucher die Möglichkeit sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen und Geschenke zu kaufen.

London

Harrods, Selfridges, Primark? Mit günstigen Flugtickets wird ein Shopping-Trip nach London zur Tagestour. In unserem Beispiel fliegen zwei Erwachsene an einem Mittwoch um 6:45 Uhr am Köln/Bonner Flughafen ab und kehren um 21:10 Uhr zurück. Kostenpunkt 96 Euro pro Reisendem für die Tickets. Die Tagesfahrt mit dem Bus ist ab 49 Euro pro Person zu haben.

Paris

Die Tagestour nach Paris ist ein Klassiker unter den Busreisen. Zum Shopping laden unzählige Einkaufszentren ein, etwa „les Halles“. Dort gibt es 150 Marken wie L’Exception, Sept-Cinq, What For oder Herschel und Lokale der größten französischen und internationalen Marken (Nike, Lego, Superdry). Das Center hat montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Adresse: 101 rue Porte Berger, 75001 Paris

Info: www.forumdeshalles.com