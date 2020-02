Radweg blockiert : Bonner OB Sridharan beim Falschparken erwischt

Bonn Ein GA-Leser hat fotografiert, wie der Wagen von Oberbürgermeister Ashok Sridharan einen Radweg in Bonn-Endenich blockierte. Der OB gibt sich selbstkritisch und gelobt Besserung.

Okay, der Mann muss viele Termine am Tag absolvieren, das ist nun mal seine Aufgabe als Repräsentant der Stadt Bonn. Vor allem jetzt in der närrischen Session geht es von Saal zu Saal – zumeist mit Dienstwagen und Chauffeur. Wie zuletzt, als der OB beim Senatoren-Frühschoppen der KG Narrenzunft im Haus der Springmaus in Endenich zu Gast war. Wo allerdings Parkplätze bekanntlich Mangelware sind. Aber musste der schmucke Wagen des OB ausgerechnet in der engen Frongasse dazu auch noch vor dem Radstreifen abgestellt werden? Nein, meint hinterher auch Sridharan selbst, als er mit dem Foto konfrontiert wird, das ein aufmerksamer Bürger aufgenommen und postwendend an den GA geschickt hat.