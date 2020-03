Mutmaßlicher Angriff auf Demonstranten : NPD-Mitglied in Bonn wegen Körperverletzung angeklagt

NPD-Mitglied in Bonn wegen Körperverletzung angeklagt

Bonn Ein Mann soll am 5. Mai vergangenen Jahres einen 21-jährigen Demonstranten angegriffen haben. Der Täter ist mutmaßlich NPD-Mitglied und steht nun vor Gericht.

Vor dem Bonner Amtsgericht muss sich seit Mittwoch ein mutmaßliches NPD-Mitglied wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Den Samstag vor dem Europatag am 5. Mai vergangenen Jahres nutzten Parteien, um an Ständen über ihr Programm zu informieren. Vor dem Pavillon der NPD hatten sich einige Dutzend Gegendemonstranten eingefunden, die von einem der knapp zehn Vertreter am Stand der rechtsextremen Partei gefilmt wurden.