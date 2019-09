Polizeieinsatz in Bonn : Betrunkener Mann droht in Nordstadt mit Schlägen

Bonn Ein polizeibekannter 36-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag in der Bonner Nordstadt randaliert. Unter anderem soll er dem Sicherheitspersonal einer Kneipe mit Schlägen gedroht haben. Die Polizei musste ausrücken.

Ein alkoholisierter Mann hat in der Nacht zu Sonntag in der Bonner Nordstadt randaliert. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, drohte er gegen 2 Uhr zunächst dem Sicherheitspersonal einer Kneipe an der Vorgebirgsstraße Schläge an, ehe er auf eine Menschengruppe am Frankenbad zuging. Auch dort versuchte er Zeugen zufolge eine Schlägerei zu provozieren.