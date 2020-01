In der Remigiusstraße : Ladendiebe in Bonn bei Diebstahl erwischt

Ladendiebe in Bonn bei Diebstahl erwischt

In der Remigiusstraße

Bonn Zwei Männer wurden erwischt, wie sie in Bonn Sportbekleidung im Wert von 1.300 Euro stehlen wollten. Nun befinden sich die zwei mutmaßlichen Diebe in Haft.

Am Freitagabend sollen laut Polizei ein 19-Jähriger und ein 36-Jähriger in einem Geschäft an der Remigiusstraße Sportbekleidung im Wert von 1.300 Euro gestohlen haben. Die beiden mutmaßlichen Diebe wurden kurz vor Ladenschluss, um 19.45 Uhr, von Mitarbeitern der Filiale bei der Tat überrascht.