Zuschauer können Spenden : Bonner Künstler streamen ihre Auftritte auf neuer Plattform

Jack Rush legt auf der Dachterrasse des Marriott Hotels auf. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Künstler in Bonn tun sich in der aktuellen Corona-Krise besonders schwer, Live-Auftritte vor Publikum sind zurzeit undenkbar. Eine neue Plattform soll nun Abhilfe schaffen. Dahinter stehen die Veranstalter des Green Juice Festival und des Panama Open Air.

Wer Bonner Musiker, Kabarettisten und Schauspieler sehen will, steht durch die Corona-Krise derzeit vor verschlossenen Türen. Die Eventagenturen Fünfdrei und Rheinevents, die das Green Juice Festival und das Panama Open Air in der Rheinaue organisieren, wollen Abhilfe schaffen. Ab sofort streamen sie auf bonnlive.com Auftritte kostenlos im Internet. Wer zuguckt, kann Spenden, muss aber nicht. Der Erlös wird an die Künstler weitergeleitet.

„Im Moment kocht hier jeder sein eigenes Süppchen. Und wir dachten uns, dass es genial wäre, wenn wir das bündeln könnten“, erzählt Julian Reininger vom Green Juice Festival. Weil es eine ähnliche Plattform in Berlin gibt, kam die Idee auf, so etwas auch in Bonn bieten könnte. Innerhalb weniger Tage war das Projekt fertig. Auftreten können bekannte und unbekannte Künstler gleichermaßen. „Ziel ist, dass die Bonner Kultur von sich aus mitmacht und den Inhalt liefert, wir kümmern uns im die Plattform.“ Interessierte Kulturschaffende, Veranstalter und Locations, die ein Konzert oder Programm streamen wollen, bekommen Profi-Technik und das zugehörige Team bei Bedarf gestellt.

Am Mittwochabend um 18 Uhr beginnt die erste Übertragung mit einer Unplugged-Session von Ijaz Ali auf dem Dach des Marriott Hotels. Am Donnerstag wird Lahos ab 20 Uhr von zu Hause aus streamen, ab 22 Uhr legt dann DJ Craaazy A die Musik der Ladies Night im Club Nachtschicht auf. „Das Programm für die Tage danach steht noch nicht genau fest, es ändert sich nahezu stündlich“, erklärt Reininger. Bislang hätten sich vor allem viele Singer-Songwriter gemeldet.