GA-Leser auf dem Petersberg : Karten für Demokratiepreis Bonn zu gewinnen

Bonn. Bonn steht am 8. November ganz im Zeichen von Demokratie und Menschenrechten: Auf dem Petersberg in Königswinter wird der siebte Internationale Demokratiepreis Bonn feierlich verliehen. Der General-Anzeiger verlost Eintrittskarten für die Verleihung.

Bonn steht am 8. November ganz im Zeichen von Demokratie und Menschenrechten: Auf dem Petersberg in Königswinter wird der siebte Internationale Demokratiepreis Bonn feierlich verliehen. Ausgezeichnet wird Prof. Dr. hab. Małgorzata Gersdorf, Präsidentin des Obersten Gerichts in Polen (im Bild), für ihr Engagement für eine unabhängige Justiz in ihrem Heimatland. Die Laudatio wird Katarina Barley halten, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und ehemalige Bundesjustizministerin.