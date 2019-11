Feier des Kinderbuchs : Käpt’n-Book-Lesefest startet am Wochenende

Bonn Am Wochenende startet das Käpt’n-Book-Lesefest mit zwei großen Events. Bis zum 24. November bietet es in Bonn und der Region ein umfangreiches Leseprogramm. Rund 40.000 Kinder und Jugendliche werden teilnehmen.

Mit dem Käpt‘n-Book-Lesefest bezwecken die Organisatoren um Cornelia Kothe vor allem eins: „Wir feiern das Buch!“, sagte sie bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Die Feier geht mit zwei Festen am Wochenende los: Am Samstag, 9. November, rund um 30 Jahre Mauerfall im Haus der Geschichte, am Sonntag danach mit großem Programm für Jedermann in der Bundeskunsthalle. Danach gibt es bis zum Abschlussfest am 24. November im Deutschen Museum ein umfangreiches Leseprogramm in Bonn und der Region.