ZDF-Deutschlandstudie : Bonn ist laut Studie familienfreundlichste Stadt in NRW

Bonn ist laut Studie familienfreundlichste Stadt in NRW

Bonn Das ZDF hat die neueste Ausgabe seiner Deutschlandstudie veröffentlicht. Darin belegt Bonn Platz 18, was bedeutet, dass die Stadt besonders familienfreundlich ist. Auf NRW bezogen ist sie sogar Spitzenreiter.

In der Deutschlandstudie 2019 Familie des ZDF belegt Bonn unter allen 401 Landkreisen und kreisfreien Städten Platz 18. Damit ist die Bundesstadt Spitzenreiter in NRW. Das Ergebnis der Studie „ist eine Auszeichnung für unsere Stadt. Ziel unseres Handelns ist es, Kindern, Jugendlichen und Familien Teilhabe an der Gesellschaft unabhängig von Einkommen oder Herkunft zu ermöglichen“, sagt Bonns Familiendezernentin Carolin Krause. Es gebe noch einiges zu tun: „Insbesondere auf dem Bonner Wohnungsmarkt haben es Familien schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden.“