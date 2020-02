Polizei ermittelt und sucht Zeugen : Mehrere Körperverletzungen am Sonntag in Ippendorf

Symbolbild. Foto: picture alliance / Karl-Josef Hi/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn-Ippendorf In Ippendorf kam es am Sonntag zu mehreren teils gewalttätigen Auseinandersetzungen. Unter anderem wurde ein 16-Jähriger attackiert und verletzt sowie mehrere Jugendliche beraubt. Außerdem mussten zwei Männer nach Streitigkeiten in Krankenhäusern behandelt werden.

Von Jill Mylonas

Zu mehreren Auseinandersetzungen ist es am Sonntag nach und während Karnevalsveranstaltungen in Bonn-Ippendorf gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 16-Jähriger gegen 16.10 Uhr nach dem Karnevalszug in Ippendorf auf dem Gelände des Sportplatzes verletzt: Weitere Jugendliche wurden beraubt.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Streit um einen Fußball Auslöser dafür, dass mehrere bislang unbekannte Jugendliche den 16-Jährigen körperlich attackierten. Dabei fiel dieser zu Boden, die Unbekannten traten und schlugen jedoch weiter auf ihn ein. In der Folge zog sich der 16-Jährige Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Die Unbekannten bedrohten außerdem zwei seiner Begleiter im Alter von zwölf und 13 Jahren und forderten sie zur Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen sowie einer Musikbox und einer Kette auf.

Vor Eintreffen der Polizei flohen die Unbekannten, die nach Zeugenaussagen größtenteils unkostümiert waren. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung trafen die Beamten einen 14-jährigen Tatverdächtigen an. Da gegen ihn jedoch keine Haftgründe vorlagen, wurde er nach ersten Maßnahmen im Polizeipräsidium wieder entlassen.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die weiteren Ermittlungen zu diesem Geschehen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen der Tat, die Hinweise zu den weiteren Tatverdächtigen geben können, sich unter 0228/150 zu melden.

Am selben Abend kam es während einer Karnevalsveranstaltung an der Röttgener Straße zu zwei weiteren Körperverletzungen. Laut Polizei hatte ein Unbekannter einem 19-Jährigen gegen 17.40 Uhr mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn am Boden liegend getreten. Als etwa 20 bis 25 Jahre alt wird der Tatverdächtige beschrieben. Er sei rund 1,75 Meter groß, schwarzhaarig und habe ein Tigerkostüm getragen. Laut Zeugenaussage haben zwei Männer ihn begleitet, einer davon mit Löwenkostüm verkleidet. Der 19-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Später am Abend, gegen 20.15 Uhr, geriet dann ein 24-Jähriger mit drei Personen auf der Straße in einen Streit. Dabei habe einer der Männer dem 24-Jährigen mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Außerdem soll er ein Messer gezeigt haben. Der 24-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Beschrieben wird der Tatverdächtige als etwa Mitte 20, schwarzhaarig und als Tiger kostümiert.