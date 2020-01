Besucher aus aller Welt : Diese Konferenzen kommen 2020 nach Bonn

Bonn Bonn ist auch im Jahr 2020 Schauplatz vieler internationaler Konferenzen. Themenschwerpunkte sind Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung. Wir zeigen, welche wichtigen Expertentreffen stattfinden.

Global Festival of Action

Den Anfang macht das Global Festival of Action des Kampagnenbüros der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklungsziele (UN SDG Action Campaign). Vom 1. bis 3. April steht im World Conference Center Bonn die Umsetzung nachhaltiger Entwicklungsziele im Mittelpunkt. Die UN-Initiative mit Sitz in Bonn empfängt politische Entscheidungsträger, Vertreter der Zivilgesellschaft sowie entwicklungspolitisch Engagierte aus zahlreichen Ländern.