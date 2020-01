In der Bonner Innenstadt : Polizei nimmt bei Großkontrolle Fahrradfahrer in den Blick

In der Bonner Innenstadt kam es am Mittwoch zu Kontrollen von Radfahrern. (Archivbild). Foto: MLH/Horst Müller

Bonn In der Bonner Innenstadt werden am Mittwoch Fahrradfahrer von der Polizei kontrolliert. Vor allem im Bereich der Friedrichstraße ist die Bereitschaftspolizei mit mehreren Wagen im Einsatz.

Am Mittwoch kommt es in der Bonner Innenstadt zu Kontrollen von Fahrradfahrern. Ganze vier Mannschaftswagen beteiligen sich laut einem Sprecher der Polizei an der Aktion. Die sogenannten „Schwerpunktkontrollen“ würden in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Nach GA-Informationen halten sich die Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei im Bereich der Friedrichstraße auf.