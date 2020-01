Bilanz der Stadtverwaltung : Rückblick auf das Bonner Jahr 2019 in Zahlen

Mit Blick auf das vergangene Jahr hat die Stadtverwaltung eine Reihe von Zahlen veröffentlicht. Foto: Benjamin Westhoff

BONN Der Jahreswechsel ist überstanden, das Jahr 2019 zu Ende gegangen. Um das alte Jahr Revue passieren zu lassen, hat die Stadt Bonn Zahlen zusammengetragen. So ließen sich 1550 Paare in Bonn trauen und es gab 81 TV-Drehs in der Bundesstadt.

Das Jahr 2019 ist zu Ende gegangen. Die Stadtverwaltung hat einige Zahlen zusammengetragen, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Demnach spielen 22 verschiedene Nationen von vier Kontinenten im Bonner Beethoven-Orchester. Insgesamt gab es 67 Konzerte und 125 Auftritte des Orchesters in der Oper.

Für die große Stadtrundfahrt haben knapp 11.000 Touristen bei der Bonn-Information Tickets gekauft. Für insgesamt 81 Film- und Fernsehproduktionen wurde an 115 Drehtagen an Schauplätzen in Bonn gedreht. 163 Sportlerinnen und Sportler aus 22 verschiedenen Sportarten wurden für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Mehr als 32.000 Einsätze hatte die Bonner Feuerwehr. Dazu gehörten Brandeinsätze, technische Hilfeleistungen und Einsätze des Rettungsdienstes. Die Notrufnummer 112 wurde rund 68.000 Mal angerufen. Rund 6400 Fundsachen wurden abgegeben, 2400 davon fanden ihren Weg zum Besitzer zurück.