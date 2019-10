Wahl des Reiseführers „Lonely Planet“ : Darum ist Bonn 2020 ein weltweit angesagtes Städteziel

Bonn Die ehemalige Bundeshauptstadt hat den fünften Platz im weltweiten Ranking von Städtereisen des renommierten Verlags „Lonely Planet“ belegt. Experten und Bonner sind überrascht. Was bedeutet die Auszeichnung für die Stadt?

Was also steckt hinter dieser Wahl? „Lonely Planet“, ein in den 1970er-Jahren gegründeter Verlag mit Büros in Melbourne und London, begründet die Platzierung insbesondere mit dem 250-jährigen Beethoven-Jubiläum, das 2020 stattfindet und die Geburt des weltberühmten Komponisten feiert. Die Journalistin Andrea Schulte-Peevers schreibt in der Begründung, die kulturellen Angebote während des Jubiläumsjahres machten den Besuch in Bonn zu einem „einzigartigen“ musikalischen Erlebnis.