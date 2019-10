Höhe Hochkreuz : Auto blockierte nach Unfall Bahnstrecke in Bonn

Auto blockierte nach Unfall Bahnstrecke in Bonn

Bonn Im Bereich Hochkreuz hat es am Mittwochmittag einen Unfall mit zwei Leichtverletzten gegeben. Die Bahnstrecke war zwischenzeitlich gesperrt, es gab Einschränkungen auf der Linie 63 und Staus in Richtung Bonn.

Aufgrund eines Unfalls war die Strecke der Stadtbahnlinie 63 in Höhe Hochkreuz für knapp zwei Stunden gesperrt. Nach ersten Informationen hatte eine 29-Jährige gegen 12.50 Uhr auf der Godesberger Allee mit ihrem Auto die Vorfahrt einer 59-Jährigen missachtet. Die Fahrzeuge kollidierten, ein Pkw fuhr in der Folge gegen eine Ampel und blockierte anschließend die Bahngleise. Beide Frauen erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen, eine von ihnen kam in ein Krankenhaus.