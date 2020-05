Viel Stars sind dabei : Hier gibt es die Operngala der Aidsstiftung im Video

Bonn Weil die hochkarätige Operngala in Bonn diesmal ausfällt, präsentiert die Aids-Stiftung eine Sondersendung. Diese kann online verfolgt werden.

Als Ersatz für die verlegte Benefiz-Operngala der Aids-Stiftung in Bonn gibt es an diesem Sonntag eine digitale Sondersendung. In der Übertragung via Internet sind unter anderem Interviews aus der Oper Bonn, Gala-Auftritte von Künstlern aus ihrem Zuhause und ein Querschnitt der Bonner Operngala von 2016 zu sehen, wie die Aids-Stiftung mitteilt.