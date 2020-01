Bahnverkehr erheblich beeinträchtigt : Polizei sperrt Bonner Hauptbahnhof nach Bombendrohung ab

Der Bonner Hauptbahnhof ist am Sonntagnachmittag gesperrt worden. Foto: Lisa Hauck

Bonn Der Bonner Hauptbahnhof ist am Sonntagnachmittag gesperrt worden. Nach Angaben der Deutschen Bahn laufen dort zurzeit polizeiliche Ermittlungen.

Der Bonner Hauptbahnhof ist am Sonntagnachmittag nach einer Bombendrohung gesperrt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei bislang kein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Gegen 15.30 Uhr meldete die Deutsche Bahn, dass Fernzüge zurzeit nicht am Hauptbahnhof Bonn, Remagen sowie Andernach halten. Ersatzhalt sei momentan der Bahnhof in Beuel.