Großeinsatz am Bonner Hauptbahnhof : Polizei wertet Videoaufnahmen nach Massenschlägerei aus

Polizei-Großeinsatz auf Gleis 1 am Bonner Hauptbahnhof. Foto: Max Mühlens

Bonn Auf der Rückreise nach einer Demonstration in Remagen hat es am Samstagabend eine Schlägerei von Rechten und Linken am Hauptbahnhof gegeben. Nun sollen Videoaufnahmen dabei helfen, den Fall aufzuklären.

Nach einer Massenschlägerei am Bonner Hauptbahnhof wertet die Polizei Videos auf, um den Vorfall aufzuklären. Um zu ermitteln, von wem die Aggressionen ausgegangen sind, sichtet die Polizei nun die Aufnahmen. „Wir haben die beteiligten Personen kontrolliert und ihre Personalien aufgenommen. Mit Hilfe der Aufnahmen werden sie möglichen Straftaten zugeordnet, um Verfahren einleiten zu können“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag.

Am Bonner Hauptbahnhof hatte es am Samstagabend eine Massenschlägerei gegeben. Wie die Polizei auf GA-Nachfrage mitteilte, waren Beamte der Bundespolizei mit Unterstützung der Bonner Polizei mit einem Großaufgebot am Bonner Hauptbahnhof im Einsatz, weil es dort zu Auseinandersetzungen nach einer rechten und linken Demonstration bei der Rückreise mit dem Zug aus Remagen gekommen war. Laut Mitteilung der Bundespolizei handelte es sich um 100 Menschen, von denen 20 der rechten Szene zuzurechnen waren, während die übrigen 80 Beteiligten linken Gruppierungen angehörten.

Der Bahnhof #BonnHbf ist zur Zeit wegen polizeilicher Ermittlungen gesperrt. Züge können #BonnHbf nicht anfahren. Update folgt. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) 16. November 2019

Wie der GA berichtete, hatten Rechtsextreme sich am Samstag bereits zum zwölften Mal zu ihrem sogenannten „Trauermarsch“ in Remagen versammelt. In Remagen hat man darauf erneut mit einem „Tag der Demokratie“geantwortet, während auch Linke Demonstranten zahlreich zur Gegendemo nach Remagen gereist waren.

Bus- und Bahnverkehr eingeschränkt

Der Einsatz auf Gleis 1 hatte weite Kreise gezogen, nicht nur der Bahnverkehr, sondern auch der Bus- und Straßenbahnverkehr waren zeitweilig betroffen, da das Gebiet um den Hauptbahnhof zwischenzeitlich weiträumig gesperrt war. Erst nach etwa einer Stunde hatte die Polizei diverse Einsatzfahrzeuge so umgeparkt, dass die Linie 61 und auch die Busse wieder vorbeikamen.

Am Gleis waren zahlreiche Beamte mit Helmen, Schutzkleidung und auch Hunden im Einsatz. Die Polizei hatte etliche Personalien überprüft und einige Demonstranten festgesetzt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Bahn informierte unterdessen mit Durchsagen zu den Verspätungen oder Ausfällen. Nach über einer Stunde konnten dann auch wieder Züge das Gleis anfahren. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs.