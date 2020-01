Verdächtige Koffer gefunden : Sperrungen am Bonner Hauptbahnhof wieder aufgehoben

Die Polizei hat erneut den Bonner Hauptbahnhof gesperrt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Die Polizei war am Mittwoch erneut mit einem Großaufgebot am Bonner Hauptbahnhof im Einsatz. Nach den Bombendrohungen der vergangenen Tage wurden nun herrenlose Koffer gefunden. Da zunächst eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Bahnhof weiträumig abgesperrt. Am Ende konnte Entwarnung gegeben werden.

Der Hauptbahnhof in Bonn ist am Mittwochnachmittag erneut für mehrere Stunden gesperrt worden. Nachdem erst am Dienstagabend eine erneute Bombendrohung bei der Polizei einging, wurden am Mittwoch gegen 11.40 Uhr zwei herrenlose Koffer vor dem Reisezentrum an Gleis 1 entdeckt. Um 13 Uhr sperrte die Bundespolizei den Bahnhof komplett ab. Nach GA-Informationen hatten weder ein Spürhund noch Sprengstoffexperten nach der Analyse der Koffer eine Gefahr ausschließen können.

Ab 14 Uhr wurde daher auch der gesamte Bereich um den Hauptbahnhof inklusive des Maximiliancenters evakuiert. Im Bus- und Bahnverkehr kam es zu erheblichen Einschränkungen. Davon betroffen waren vor allem die Linien 61 und 62 sowie sämtliche Busse, die den Bereich direkt vor dem Haupteingang des Bahnhofs durchfahren müssen. Um 15.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte vor Ort dann Entwarnung geben.

Foto: Matthias Kehrein 20 Bilder Hauptbahnhof Bonn wegen verdächtiger Koffer gesperrt.

Rund 30 Minuten zuvor hatte sich ein 46-jähriger Mann bei der Polizei vor Ort gemeldet und gab an, dass es sich bei den Koffern um sein Gepäck handeln würde. Er wurde vernommen und konnte detaillierte Angaben zu den Koffern machen. Wenig später wurden diese dann von den Ermittlern geöffnet. Im Inneren befanden sich - wie von dem 46-Jährigen angegeben - Lebensmittel.

Die Sperrung sorgte auch für größere Behinderungen im Fernverkehr. Dieser wurde über Beuel umgeleitet und hielt daher auch nicht in Andernach und Remagen. Fahrgäste wurden am Hauptbahnhof von Mitarbeitern der Deutschen Bahn informiert.