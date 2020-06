Polizei ermittelt in mehreren Fällen : Unbekannte werfen Steine auf die Bonner Südbrücke

Polizei ermittelt in mehreren Fällen

Gronau/Hochkreuz Bereits zum dritten Mal in kurzer Zeit haben Unbekannte Glasflaschen und Steine von der Haltestelle „Rheinaue“ auf die Fahrbahn der A562 geworfen. Ein Auto wurde durch einen Pflasterstein beschädigt.

Steine- und Flaschenwerfer haben in den vergangenen Wochen die A562 unsicher gemacht. An drei Tagen flogen Gegenstände von der Haltestelle Rheinaue aus auf die Autobahn, in einem Fall beschädigten faustgroße Pflastersteine ein Fahrzeug. Die Polizei hat zwar Täterbeschreibungen, bislang aber noch keine konkrete Spur.