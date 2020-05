Rote Ampel missachtet : Betrunkene verursacht Unfall in Graurheindorf

Betrunkene verursacht Unfall in Graurheindorf

Eine 32-jährige Autofahrerin verursachte am Donnerstagnachmittag unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall in Grauhrheindorf. (Symbolbild) Foto: DPA

Bonn An der Autobahnabfahrt in Grauhrheindorf hat eine betrunkene 32-jährige Autofahrerin einen Unfall verursacht, nachdem sie eine rote Ampel übersehen hatte. Der Gesamtschaden soll sich auf etwa 10.000 Euro belaufen.

An der Herseler Straße in Grauhrheindorf ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeiangaben handelt es sich bei der Unfallverursacherin um eine 32-Jährige, die unter Alkoholeinfluss stehend eine rote Ampel übersehen habe. Ein 22-Jähriger, der von der Autobahnabfahrt A565 auf die Kreuzung fuhr, konnte nicht rechtzeitig ausweichen. Er wurde leicht verletzt.