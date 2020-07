„Beethovens verschollenes Werk“ in Bonn : GOP Theater bringt Beethoven auf der Bühne

Bonn Ab dem 17. Juli öffnet das GOP Theater in Bonn wieder seine Pforten und begrüßt mit neuen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sowie neuer Direktion. Ein Stück über Beethoven feiert Weltpremiere.

Vier Monate lag das Bonner GOP in einem coronabedingten Dornröschenschlaf, doch jetzt soll die Bühne erneut zum Leben erweckt werden – und das von niemand geringerem als Ludwig van Beethoven. Und von Marc Schüler. Und von Markus Pabst. Eine ungewöhnliche Trinität, die mit vereinten Kräften einen Neustart des Varietétheaters wagen will. Ab dem 17. Juli öffnet das Haus wieder seine Pforten und begrüßt mit neuen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, mit neuer Direktion und vor allem mit einer Weltpremiere das Publikum. Jetzt haben die Verantwortlichen auf einer Pressekonferenz über das Vorhaben rund um „Beethovens verschollenes Werk“ informiert.

Der große Komponist steht natürlich im Mittelpunkt der Show, die Regisseur Pabst derzeit exklusiv für die GOP-Bühne in der Bundesstadt und damit passend zum Beethoven-Jubiläumsjahr entwickelt. Und auch wenn der Mann hinter „Kawumm“ sich nicht allzu sehr in die Karten schauen lässt, wird doch schon jetzt klar, dass es ein schräges Programm wird. Nicht nur wegen der Perücke aus Klopapier, die Pabst präsentiert. Sondern auch wegen der Künstler, die neben ihm mitwirken werden.

So wird der Paradiesvogel Jack Woodhead, der ebenfalls bereits mit „Kawumm“ in Bonn zu erleben war, einmal mehr für die musikalische Ausgestaltung sorgen und dabei klassische Sonaten geschickt mit Pop-Songs vermischen. Und dann wäre da noch Anthony Venisse, der als Clown in der Eröffnungsshow „Plüfoli“ vor fast vier Jahren so viel Humor und Leidenschaft mit eingebracht hat, dass regelmäßige GOP-Gänger sich bis heute gerne an ihn erinnern.