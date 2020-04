Kampfmittelräumdienst im Einsatz : Fliegerbombe auf Gelände der Uniklinik Bonn entdeckt

Bonn Auf dem Gelände der Bonner Uniklinik ist am Mittwochvormittag eine Fliegerbombe entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst ist angefordert worden, der Bereich um den Fundort wurde weiträumig abgesperrt.

Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr sind am Mittwochvormittag an die Uniklinik in Bonn ausgerückt. Vor einem Gebäude ist eine Fliegerbombe entdeckt worden. Das bestätigte die Polizei auf GA-Anfrage.