An der Immenburgstraße : Feuerwehr löscht Brand in Bonner Müllverwertungsanlage

Weststadt In der Bonner Müllverwertungsanlage kam es am Montagabend zu einem Brand. Die Ursache war eine undichte Hydraulikleitung. Die Feuerwehr war rund zwei Stunden im Einsatz.

Am Montagabend kam es zu einem Brand in der Bonner Müllverwertungsanlage an der Immenburgstraße. Wie die Feuerwehr mitteilte, ging um 20.32 Uhr ein Notruf in der Leitstelle ein, bei welchem ein Mitarbeiter das Feuer meldete. Als die Einsatzkräfte ankamen, brannte es im inneren Bereich des Gebäudes.