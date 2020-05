Rauchentwicklung in der Maximilianstraße : Feuerwehr rückt zu Kleinbrand im „CassiusGarten“ aus

In der Nacht zu Donnerstag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Maximilianstraße ausrücken. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Am Donnerstag musste die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden zum Restaurant „CassiusGarten“ in der Maximilianstraße ausrücken. Eine Anwohnerin hatte dort zuvor Rauchentwicklung gemeldet.



In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Maximilianstraße am Hauptbahnhof zu einem Kleinbrand mit einem sehr glimpflichem Ausgang. Wie dem GA vor Ort mitgeteilt wurde, hatte zuvor eine Anwohnerin um 3.45 Uhr eine Rauchentwicklung im Restaurant „CassiusGarten“ bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Mit schwerem Atemschutz suchten die Einsatzkräfte nach der Ursache des Rauchs, welcher bis ins Nachbargebäude zog, und wurden schließlich im Café-Bereich des „CassiusGarten“ fündig.

Feuer wurde von Kaffeemaschine gelöscht