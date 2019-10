Schnellverfahren am Amtsgericht : Fahrraddieb fünf Tage nach Diebstahl verurteilt

Foto: dpa In den vergangenen Wochen erzielte die Bonner Polizei einige Fahndungserfolge im Kampf gegen Fahrraddiebstahl.

Bonn Das Bonner Amtsgericht wendet das beschleunigte Verfahren an. Nach fünf Tagen wurde jetzt ein 37-jähriger Fahrraddieb verurteilt. 25 solcher besonders beschleunigten Verfahren wurden bislang in diesem Jahr in Bonn durchgeführt.

Der Mann, der da am Freitag gegen viertel nach zehn den Verhandlungssaal im Bonner Amtsgericht betritt, ist schlank und sportlich gekleidet und wirkt fast ein bisschen wie ein Fahrradkurier. Allerdings sitzt er wohl eher selten selbst im Sattel - vielmehr soll er am Sonntag vor einer Woche gemeinsam mit einem Komplizen versucht haben, ein blau-weißes Rennrad der Marke Road hinter dem Hauptbahnhof zu stehlen, um mit dem Verkaufserlös seine Drogensucht zu finanzieren. Dass zwischen Tat und Verhandlung gerade einmal fünf Tage liegen, hat mit dem sogenannten besonders beschleunigten Verfahren zu tun: Diese besondere Form des Strafverfahrens soll Taten bei einer einfachen Beweislage schnell und effektiv zur Verhandlung bringen, die Strafe dabei der Tat auf dem Fuße folgen.

Und das gelang im Falle des verhinderten Fahrraddiebes auch: Der 37-jährige Angeklagte und ein 53-jähriger Freund hatten am Abend des 22. September mit einem Schraubenzieher versucht, das Schloss eines in der Quantiusstraße abgestellten Fahrrades zu öffnen. Der Diebstahlversuch wurde allerdings von einem Zeugen beobachtet, der gegen sieben Uhr die Polizei benachrichtigte. Einer Streife der Bonner City-Wache gelang es daraufhin, die beiden Verdächtigen am Tatort zu stellen. Die beiden führten umfangreiches Werkzeug mit sich, bei dem 37-Jährigen fanden die Beamten außer einer Schere, einem Bolzenschneider und einer Fahrradlampe auch eine geringe Menge Amphetamin. Die Verdächtigen wurden daraufhin in das Polizeipräsidium gebracht, nach ersten Ermittlungen wurde der 53-Jährige am Abend wieder entlassen, weil für ihn keine Haftgründe vorlagen. Sein polizeibekannter Komplize hingegen blieb im Polizeigewahrsam.

Info Bonner Polizei erwischt erneut Fahrraddiebe Nach den jüngsten Ermittlungserfolgen der Bonner Polizei gegen Fahrraddiebe sind den Beamten am Sonntag zwei weitere mutmaßliche Fahrraddiebe ins Netz gegangen. So nahm eine Polizeistreife am Sonntagabend nach einer Kontrolle einen 42-jährigen Mann fest. Er war den Polizisten gegen 20.15 Uhr auf der Meckenheimer Allee aufgefallen, als er zwei hochwertige Fahrräder schob. Der Mann ist aufgrund einschlägiger Delikte polizeibekannt. Bei seiner Überprüfung fanden die Ordnungshüter neben einem Seitenschneider auch fünf Fahrradlampen, drei Mobiltelefone und zwei Substanzen, bei denen es sich möglicherweise um Drogen handelt. Die Polizei stellte die Gegenstände zur Beweissicherung sicher. Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und kam in Polizeigewahrsam. Der Fall liegt jetzt bei der "Ermittlungsgruppe Bike", die den Fall nun übernommen haben. Ebenso liegt bei ihr seit dem Wochenende die Akte einer 30-jährigen Frau, die gleichsam eines Fahraddiebstahls bezichtigt wird. Beamte der Bonner City-Wache hatten die Frau am Sonntag gegen 8.50 Uhr am Heinrich-Böll-Ring kontrolliert. Da nämlich saß sie auf einem Fahrrad, war einige Minuten zuvor aber noch ohne Fahrrad beim Konsum von Alkohol beobachtet worden. Bei der Überprüfung fiel den Polizisten auf, dass das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben war: Es war einem 19-jährigen Mann Ende Juni auf der Kölnstraße gestohlen worden. "Die 30-Jährige, die nach bisherigen Feststellungen ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, machte unplausible Angaben zur Herkunft des Rades", so die Polizei. Sie wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde die 30-Jährige, die der Polizei bereits wegen Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten bekannt ist, später einem Richter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen sie.

Nach weiteren Ermittlungen der Ermittlungsgruppe "Bike", die bei der Bonner Polizei stadtweit in allen Fällen von Fahrraddiebstahl ermittelt, wurde der Mann am nächsten Morgen einem Richter vorgeführt, der die Hauptverhandlungshaft anordnete. Vor Gericht gab sich der Mann komplett geständig: Er habe früher als Busfahrer und Flugzeugabfertiger gearbeitet, sei aber durch seine Drogensucht komplett aus der Bahn geworfen worden. Ob es nicht die Möglichkeit gebe, statt in Haft zu gehen, an einer Entziehungskur teilzunehmen, wollte er von dem Gericht wissen.

So einfach ginge das nicht, antwortete ihm der Vertreter der Staatsanwaltschaft: Seine Sozialprognose sei nicht gerade positiv, aber er habe die Möglichkeit, sich aus der Haft heraus um einen Therapieplatz zu bemühen. Das wirke sich gegebenenfalls dann haftverkürzend aus. Zu drei Monaten ohne Bewährung wurde der Mann schließlich verurteilt. Da eine bestehende Bewährungsfrist für eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten noch nicht abgelaufen ist, könnte der Mann schlimmstenfalls anderthalb Jahre im Gefängnis verbringen.