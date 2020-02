Gezielter Anschlag? : Hoher Schaden nach Brand hochwertiger Autos in Endenich

Endenich In Bonn-Endenich haben in der Nacht auf Donnerstag zwei hochwertige Autos gebrannt. Die Polizei ermittelt und schließt Brandstiftung nicht aus. Einige Hinweise deuten auf einen gezielten Anschlag hin.

Die Nacht auf Weiberfastnacht war kurz für den Inhaber einer Autowerkstatt an der Euskirchener Straße in Endenich. „Ich wurde angerufen, und es hieß: Es brennt bei euch“, erzählt er am Morgen danach. Zwei hochwertige Autos waren um kurz nach Mitternacht in Flammen aufgegangen. Vieles deutet auf Brandstiftung hin. Wie sich später aber herausstellt, scheinen Brand und KFZ-Betrieb nicht in Bezug zueinander zu stehen.