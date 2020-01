Autofahrer setzte Fahrt einfach fort : Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Elfjährigem in Bonn

Symbolfoto. Foto: Carsten Rehder/Symbolbild

Bonn Ein Autofahrer soll am Freitag in Bonn-Edenich so eng an einem elfjährigen Radfahrer vorbeigefahren sein, dass der Junge stürzte. Der SUV-Fahrer setzte seine Fahrt einfach fort. Die Polizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen.

Nach einem Unfall mit einem elf Jahre alten Kind in Bonn-Endenich sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher, der einfach weitergefahren sein soll, und Zeugen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, war der Junge am Freitag gegen 14.50 Uhr auf seinem Fahrrad auf der Straße Auf dem Hügel in Richtung Dransdorf unterwegs. Auf Höhe des Bahnhofs Bonn-Endenich überholte ihn ein schwarzer SUV - laut Polizei vermutlich ein Audi oder BMW.

Das Auto fuhr mit einem so geringen Abstand an dem Fahrradfahrer vorbei, dass der Junge sein Zweirad nach rechts lenkte, mit der Bordsteinkante in Berührung kam und stürzte. Durch den Sturz zog er sich Schürfwunden an den Armen und Knien zu. Der SUV-Fahrer setzte seine Fahrt derweil fort, ohne sich um das Kind zu kümmern.