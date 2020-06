Immobilie fehlt noch : Elterninitiative plant Bonns erste freie Schule für 2021

Bonn Die Elterninitiative sucht dafür eine Immobilie. Die Ganztagsschule soll nächstes Jahr mit zunächst drei Klassen für insgesamt 75 Kinder starten. Später sollen eine Gesamtschule und ein Kindergarten dazukommen.

Ein Kernpunkt des Konzepts sei, dass Schüler in altersgemischten Verbänden selbst bestimmen können, mit welchen Lerninhalten sie sich beschäftigen, so Gutsche. Man wolle die Lust am Lernen durch Vertrauen, Ermutigung und Wertschätzung wecken. „Unsere Grundidee ist: Jedes Kind will auf jeden Fall lernen.“ Die Lehrer sollen Unterstützung, Motivation und Inspiration bieten. „Wir glauben, eine freie Schule ist mit Abstand der bessere Weg als die Regelschule.“ Man werde sich an die offiziellen Lehrpläne halten und die Vorgaben des NRW-Schulgesetzes berücksichtigen, jedoch stärker auf Binnendifferenzierung und prozesshaftes Lernen setzen. „Auf diesem Weg verzichten wir weitestgehend auf Noten und Ziffernzeugnisse.“ Das sei in NRW bis zur 8. und 9. Klasse erlaubt, antwortet Gutsche auf Rückfrage.