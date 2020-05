Polizei ermittelt : Zwei Fahrzeuge in Dransdorf stehen in Flammen

Zwei Fahrzeuge in Dransdorf stehen in Flammen

An der Siemensstraße in Dransdorf haben zwei Autos gebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zu Mittwoch nach Bonn-Dransdorf ausgerückt. An der Siemensstraße haben zwei geparkte Autos gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ein Knallgeräusch hat in der Nacht zu Mittwoch den Besitzer zweier Autos aufgeschreckt. An den beiden an der Siemensstraße in Bonn-Dransdorf abgestellten Fahrzeugen war gegen 0.40 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Nachdem der Mann den Knall gehört und bemerkt hatte, dass die Autos brennen, alarmierte er die Einsatzkräfte.