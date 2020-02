Polizei ermittelt : Feuerwehr löscht brennenden Altkleidercontainer in Dransdorf

Feuerwehr löscht brennenden Altkleidercontainer in Dransdorf

Gegen 2 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Samstag, 22. Februar, über einen brennenden Altkleidercontainer in Bonn-Dransdorf informiert. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Welche Ursache genau hinter dem Brand eines Altkleidercontainers in Dransdorf steckt, der heute Nacht für einen Feuerwehreinsatz sorgte, ist noch unklar.

Am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen brennenden Altkleidercontainer informiert. Dieser befand sich an der Kreuzung der Straßen „An der Dransdorfer Burg“ und „Hans-Sachs-Straße“. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie wie beschrieben einen Brand in voller Ausdehnung vor.