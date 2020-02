Keine Verletzten : Feuerwehr löscht Kellerbrand in Dottendorf

Die Feuerwehr musste am Sonntag zu einem Kellerbrand nach Dottendorf ausrücken. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Die Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus nach Dottendorf ausrücken. Der Rauch zog aus dem Keller in das Treppenhaus.

In einem Mehrparteienhaus in der Kessenicher Straße in Bonn-Dottendorf ist am Sonntagabend ein Brand in einem Keller ausgebrochen. Wie Einsatzleiter Horst Neffgen vor Ort mitteilte, wurde gegen 20.40 Uhr eine Rauchentwicklung gemeldet. „Als wir ankamen, stieg starker Rauch aus dem Keller ins Treppenhaus“, so Neffgen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen.

Die Bewohner blieben in ihren Wohnungen, bis das Treppenhaus mit starken Lüftern rauchfrei gemacht wurde. Dann wurden die 15 Menschen ins Freie gebracht. In den Wohnungen kam es zu keiner Rauchbelastung, sodass alle Anwohner nach Ende des Einsatzes wieder in ihre Wohnungen konnten.

