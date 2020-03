Diskussion über Antisemitismus : Bonner Juden fühlen sich angefeindet

Bonn Der Antisemitismus in Bonn und ganz Deutschland nimmt wieder zu. Das ist das Ergebnis einer Diskussion bei der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit.

Auf die Frage, ob er in Deutschland schon Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht habe, antwortete Oleh Goloborodskyy mit einem klaren „Ja“. Der Jude mit ukrainischen Wurzeln zog „auf Einladung durch das deutsche Volk“ nach Bonn und hat in der Beethovenstadt seine Heimat gefunden. Jetzt sieht Goloborodskyy vermehrt Anfeindungen gegenüber seiner Religion.

„Bei meinen Gemeindemitgliedern gibt es immer häufiger Probleme. Es gibt viele Menschen, die nicht wollen, dass wir mit Kippa und Schmuck durch die Stadt laufen. Auch Frauen wurden angegriffen; es ist ein aktuelles Thema“, berichtete Goloborodskyy. Er selbst habe auch schon Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht. „Zwei Vorfälle waren es, die ich erlebt habe.“ Was genau passiert sei, darüber wollte der Bonner aber nicht reden. „Antisemitismus ist in Deutschland ein Thema, das ist klar. Es ist ganz wichtig, dass man das anspricht“, forderte Goloborodskyy.

Gesellschaftlich prekäre Situation

Das sieht auch Dietmar Pistorius so. Der Superintendant der evangelischen Kirche sprach beim Jahresempfang der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Bonn das Grußwort. „Wir befinden uns in einer gesellschaftlich prekären Situation. Wir müssen einander unterstützen und Solidarität zeigen“, forderte er. Dabei verwies Pistorius auch auf Zahlen des Landesinnenministeriums: „Die Straftaten auf Juden haben sich verfünffacht.“ Um dem entgegenzutreten, müsse man mehr in den Dialog kommen, so der Superintendant. „Viele Menschen fühlen sich nicht gehört oder nicht als Teil der Gesellschaft. Wir müssen auf sie zugehen“, befand er. So habe man „die Masse“ verloren und müssen sich Gedanken machen, wie man wieder zueinanderfindet.