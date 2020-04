Fotofahndung der Bonner Polizei : Dieb nahm 800 Euro von Seniorin aus Geldautomat mit

Bad Godesberg Eine 72-jährige Bonnerin ist beim Geldabheben um 800 Euro bestohlen worden. Sie dachte, der Automat hätte eine Fehlfunktion. Ein hinter ihr stehender Mann nutzte die Situation aus.

Eine 72 Jahre alte Bankkundin hatte an dem Tag versucht, Geld aus einem der Bankautomaten in einer Filiale in der Bonner Innenstadt abzuheben. Weil sie dachte, der Automat habe eine Fehlfunktion,unterbrach sie den Abhebevorgang und ging zu einem anderen Automaten. So schildert die Polizei den mutmaßlichen Tathergang.