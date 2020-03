Tatverdächtiger festgenommen : Dieb stiehlt Laptop aus CDU-Geschäftsstelle in Poppelsdorf

Poppelsdorf In Poppelsdorf hat am Mittwochabend ein Dieb einen Laptop aus dem Büro der CDU-Geschäftsstelle gestohlen. Weit kam der Mann allerdings nicht.

Ein Diebstahl hat sich am späten Mittwochabend in Poppelsdorf ereignet. In einem Büro an der Carl-Troll-Straße entwendete nach Angaben der Polizei ein Mann einen Laptop und lief davon. Ein Sprecher der Polizei bestätigte GA-Informationen, nach denen es sich bei dem Büro um die Geschäftsstelle der Bonner CDU handelte. Demnach hatten Mitarbeiter der CDU den ihnen unbekannten Mann um 23.55 Uhr beobachtet.