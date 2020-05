Foto-Fahndung : Unbekannter kletterte über Zaun von Bonner Bundesbehörde

Bonn-Castell Ende Januar hat ein unbekannter Mann versucht, über den Zaun des Anwesens einer Bundesbehörde in Bonn-Castell zu klettern. Weil der Mann bislang nicht identifiziert werden konnte, sucht die Polizei jetzt mit Fotos nach ihm.

Ein bislang unbekannter Mann soll versucht haben, in der Nacht zum 29. Januar diesen Jahres gegen 2.55 Uhr über den Zaun des Anwesens einer Bundesbehörde in Bonn-Castell zu klettern. Hierbei wurde er von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes offenbar überrascht und stürzte vom Zaun, erklärte die Polizei am Montag.