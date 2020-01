Straßenreinigung in Bonn : Bürger kritisieren neue Regelung von Bonnorange

Bonn Bonnorange führt für die Straßenreinigung in Bonn ein neues System ein. Durch die neuen Reinigungsklassen betroffene Anlieger wollen sich wehren. Das Unternehmen geht auf die Beschwerden ein.

In der Redaktion des General-Anzeigers sind nach dem Bürgerbrief und der Berichterstattung viele Leserbriefe eingegangen. „Die Begründung, dass wir in einer sauberen Straße wohnen und deshalb die Straßenreinigung nicht mehr durchgeführt wird, ist doch wohl ein Witz. Unsere Straße wird von Montag bis Freitag stark frequentiert von Parkplatz suchenden Angestellten der Rehaklinik und des Kolfhaus-Seniorenheims“, schreibt Leserin Renata Zerbel-Lesche. Renate Müller, selbst 86 Jahre alt, sieht sich und andere kaum in der Lage, den Gehweg und die Fahrbahn zu säubern. „Die Leute sind berufstätig oder alt und die Mieter bekommt man bereits schwerlich dazu, die Bürgersteige in Ordnung zu halten.“ Ob es tatsächlich Geld spart, wenn die Anlieger zuständig sind, bezweifelt Heinrich-Dietrich Dieckmann: „Der angekündigte Verzicht der Stadt auf Reinigungsgebühren ist Augenwischerei. Er steht in keinem Verhältnis zu den Mehrkosten der für viele alternativlosen Beauftragung entsprechender Reinigungsdienste.“