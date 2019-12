Chronoskope 8 : Weihnachtsmarkt-Buden stehlen BTHVN-Stele die Schau

Bonn Chronoskope 8 hat es nicht leicht: Der Multimediastele auf dem Bonner Weihnachtsmarkt rücken derzeit die Buden dicht auf die Pelle.

Ein paar Meter weiter hat der aber nicht nur seine Vokale verloren, sondern auch die Aufmerksamkeit: Denn die neue BTHVN-Multimediastele, eine von 22 des Beethovenrundgangs, wird doch arg von Buden, Tisch, Bank und Bretterwänden eingeengt. So flimmert der Film derzeit unbeachtet in den Guckkästen von Chronoskope 8, das einsam am Notausgang der Tiefgarage auf Kundschaft wartet. Vielleicht kommt ja mal jemand vorbei?