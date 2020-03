Bonner Stadtgebiet : Bonnorange baut intelligente Mülleimer wieder ab

Eine solche Mülltonne stellte Bonnorange im Mai 2019 an der Rheindorfer Fähre auf. Dort füllte sie sich nur langsam. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die intelligenten Mülleimer in Bonn haben sich nicht bewährt und werden wieder abgebaut. Die Tonnen sind in der Lage, ihren Inhalt selbst zu pressen. Nun will Bonnorange andere Modelle testen.



Wie in Luft aufgelöst: Die großen, automatischen Mülltonnen, die die Stadttochter Bonnorange im Mai 2019 an der Poststraße in Bonn testweise aufgebaut hatte, wurden wieder entfernt. Auch das Exemplar an der Mondorfer Fähre wurde wieder abgebaut, steht nun allerdings für eine neue Testphase an der Koblenzer Straße in Bad Godesberg.

„In Zeiten von Einwegverpackungen wird mehr Aufnahmekapazität benötigt als konventionelle Papierkörbe bieten können“, erklärt Jerome Lefèvre von Bonnorange. Das Besondere an den „intelligenten Mülltonnen“ sei eine solarbetriebene Presse im Innenraum der Müllbehälter, die ein vierfaches Fassungsvermögen ermöglicht. Eine der beiden Tonnen an der Poststraße fiel kürzlich jedoch Vandalismus zum Opfer, die andere versagte wegen technischer Schäden, bedauert Lefèvre.

Die beiden Mülltonnen seien im Februar allerdings ohnehin wieder abgebaut worden, da sie nur gemietet waren und ihre Testphase beendet war.

Der Abfallbehälter an der Mondorfer Fähre in Graurheindorf wurde ebenfalls wieder abgebaut. Er konnte sich nicht bewähren, denn der geringe Füllstand führte dazu, dass die Mindestanzahl der Pressvorgänge nicht erreicht wurde. Lefèvre vermutet, dass Passanten in dieser Gegend eher zu konventionellen Papierkörben gingen. Bonn-Orange beschloss folglich die Mülltonne aus Graurheindorf testweise in der Bad Godesberger Innenstadt zu platzieren, die deutlich höher frequentiert ist.