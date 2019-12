Linie 66 fuhr führerlos durch Bonn : Bezirksregierung Düsseldorf untersucht Geisterfahrt

Info

Die Notbremsen sind da, also sollen sie die Straßenbahn im Notfall auch zum Halten bringen. Das klingt schlüssig, aber am vergangenen Wochenende zeigte sich im Fall der führerlos durch die Nacht fahrenden Linie 66, dass das eben nicht der Fall ist. Die Stadtwerke Bonn halten sich dabei an bundesweit geltende Regeln.

Die Richtlinien sind in der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) formuliert: „Die Betätigung dieser Einrichtungen darf auf Strecken ohne Sicherheitsraum und in Tunneln außerhalb von Haltestellen nicht zum Halten führen.“ In der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) liest man ähnliches. Stattdessen erhält der Fahrer ein Signal, wenn ein Fahrgast die Notbremse zieht, damit er reagieren kann. Nur in der unmittelbaren Nähe von Haltestellen stoppt die Notbremse den Zug sofort (bis acht Sekunden nach Abfahrt).

In Zügen ist das laut EBO anders: Die bleiben grundsätzlich stehen, wenn die Notbremse gezogen wird.Außerdem heißt es in der BOStrab auch: „Personenfahrzeuge müssen eine Sicherheitsfahrschaltung haben, die bei Ausfall des Fahrzeugführers eine Bremsung bis zum Stillstand bewirkt.“ Und die scheint bei der Linie 66 nicht funktioniert zu haben. Diesen „Totmannschalter“ muss der Straßenbahnfahrer gedrückt halten. „In den Bahnen der SWB Bus und Bahn sind jeweils zwei Schalter verbaut, einer wird mit der Hand, der andere mit dem Fuß betätigt“, erklärt SWB-Sprecherin Veronika John. „Welchen der beiden Schalter das Fahrpersonal nutzt, bleibt den Mitarbeitern überlassen. Aber einer der beiden muss dauerhaft gedrückt werden.“Die SWB-Leitstelle konnte laut John nicht erkennen, dass die Bahn führerlos unterwegs war. „Im stellwerkstechnisch gesicherten Bereich zwischen Siegburg und Sankt Augustin Zentrum gab es keine Auffälligkeiten“, so die Sprecherin. „Außerhalb dieser Bereiche bekommt die Leitstelle keine Hinweise, dass der Fahrer oder das Fahrzeug sich ungewöhnlich verhalten.“ Erst durch einen Anruf der Polizei seien die Stadtwerke informiert worden.

Die Leitstelle hätte auch den Fahrstrom wegnehmen und damit alle Bahnen im betroffenen Streckenabschnitt zum Stehen bringen können. John: „Die Variante, die Bahn mit Hilfe der Fahrgäste zu stoppen, war unter den gegebenen Umständen die schnellste.“