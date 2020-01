Sankt Augustiner blockiert Weg : Betrunkener bedrängt Ehefrau in Bonn mit dem Auto

Betrunkener bedrängt Ehefrau in Bonn mit dem Auto

Sankt Augustin/Bonn Ein betrunkener 48-Jähriger hat am Mittwochmorgen seine Ehefrau mehrfach mit seinem Auto bedrängt. Er stellte sein Fahrzeug in ihren Fahrweg und folgte ihr schließlich auch auf die Autobahn. Gegenüber der Polizei zeigte sich der Mann wenig kooperativ.

Ein betrunkener Mann soll am Mittwochmorgen seine getrennt von ihm lebende Ehefrau mit seinem Auto bedrängt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, meldete sich die 47 Jahre alte Frau aus dem Auto heraus bei der Leitstelle.

Die Frau gab an, soeben ihren Sohn zur Schule nach Bonn gefahren zu haben, wo ihr 48-jähriger Noch-Ehemann auftauchte und ihren Wagen mit seinem Auto blockierte. Die 47-Jährige umfuhr die Blockade und setzte ihren Weg fort, ihr Mann aber überholte sie, bremste sie aus und blockierte ihren Wagen erneut. Der Frau konnte die Blockade erneut umfahren und an dem Audi ihres Mannes vorbei auf die Autobahn in Richtung Köln abbiegen - von dort aus rief sie schließlich die Polizei. Ihr Mann verfolgte sie weiter.