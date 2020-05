Festnahme in Bonn : Betrunkener 22-Jähriger leistete Widerstand gegen Polizei

Bonn Am Sonntagmorgen soll ein betrunkener 22-Jähriger Widerstand gegen die Bonner Polizei geleistet haben. Er wurde festgenommen.

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 3 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Stadthaus in Bonn. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Anrufer die Beamten verständigt, weil eine Frau bedrängt wurde.