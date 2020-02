GA gelistet : Ausflugstipps für Frühlingstage in Bonn

Bald lockt der Frühling mit seinen ersten Sonnenstrahlen zu Ausflügen in Bonn. Foto: Ralph Brinkmann

Bonn Die ersten Sonnenstrahlen kitzeln uns bald aus den beheizten Räumen heraus. Wir zeigen lohnenswerte Ausflugtipps in unserer schönen Stadt. Hier geht es zu den Empfehlungen.



Von general-anzeiger-bonn.de

Der Botanische Garten

Jedes Jahr am 1. April beginnt im Botanischen Garten der Universität Bonn das Sommerhalbjahr und die rund 11.000 Pflanzenarten auf dem ehemaligen Renaissance-Garten fangen an zu blühen. Der Botanische Garten hat ganzjährig geöffnet, doch im Frühling ist der Anblick besonders schön. Forschung und Lehre der verschiedenen Pflanzenarten sind die Aufgaben der Botanischen Gärten in Bonn. Als Auftakt für einen warmen Frühlingstag können neben unterschiedlichen Führungen auch Familienworkshops gebucht werden. Frühlingsgefühle kommen sonst auch bei einem kleinen Spaziergang durch die blühende Pflanzenpracht auf.

Öffnungszeiten: Sommersaison: 1. April bis 31. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr. Samstags sind die Gärten geschlossen. An Sonntagen haben die Gewächshäuser von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. (Wintersaison: 1. November bis 31. März: Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr. Gewächshäuser: Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr.)

Eintritt: an Wochentagen frei, an Sonn- und Feiertagen 3 Euro, ermäßigt: 1 Euro

Anfahrt: Meckenheimer Allee 171, 53115 Bonn

Kulinarische Stadtführungen

Essen aus allen Teilen der Welt - ob mexikanisch, chinesisch oder italienisch - und das mitten in Bonn. Leckere Kostproben aus aller Welt gibt es bei den kulinarisch-kulturellen Stadtführungen. Neben schmackhafter Kostproben, die meist draußen und im Stehen serviert werden, erzählen erfahrene Tourguides etwas zur Geschichte Bonns. Die Touren finden bei jedem Wetter statt. Bei Buchung können Sonerwünsche wie vegetarisch, vegan oder auch Unverträglichkeiten angegeben werden. Eine Tour dauert rund drei Stunden und geht über drei Kilometer Strecke.

Infos und Buchung: https://www.eat-the-world.com

Park der LVR-Landesklinik

Dieser Park ist ein echter Geheimtipp: Unmittelbar an die LVR-Klinik grenzt der unter Denkmalschutz stehende Park, der zum Frühlingsspaziergang einlädt. Unter dem Glockenbaum, dem Riesen-Mammutbaum oder dem Granen-Kiefer lässt sich schön dem Vögelgezwitscher lauschen.

Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet

Preis: Eintritt frei

Adresse: Kaiser-Karl-Ring 20, 53111 Bonn

Altstadt

Ein Besuch in der Bonner Altstadt lohnt sich immer - gerade im April! Dann fangen die japanischen Kirschblüten an zu blühen. Dieser Anblick lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher zu einem Spaziergang durch den Blütentunnel in der Heerstraße. Das traditionelle Kirschblütenfest findet zwar seit einigen Jahren nicht mehr statt, aber die Bäume können trotzdem von ihrer schönsten Seite bewundert werden.

Tipp: Jedes Jahr findet ein Fotowettbewerb statt

EisLabor

Am Ende des Spaziergangs durch die Heerstraße bietet sich ein Besuch im EisLabor in der Maxstraße an. Die täglish wechselnden Eis- und Sorbetsorten versprechen eine leckere Abkühlung. Neben den klassischen Sorten wie Schokolade und Nuss gibt es auch außergewöhnliche Sorten wie Macarons oder Belgische Waffel. Das wechselnde Angebot ist online einsehbar.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 18 Uhr. Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Anfahrt: Maxstraße 16, 53111 Bonn

Kontakt: 0228/92687172

Haus der Geschichte

Das Haus der Geschichte ist ein Museum zur deutschen Zeitgeschichte seit dem Jahre 1945 und hat ständig wechselnde Ausstellungen. Das Gebäude wurde 1985 erbaut und 1986 begann der Aufbau einer historischen Sammlung. Das Konzept des Museums lautet: Geschichte erleben, wobei durch Film- und Tondokumente die historischen Objekte "lebendiger" Erscheinen. Das Beste: der Eintritt ist kostenlos!

Öffnungszeiten: Montag geschlossen. Dienstag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr. Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Adresse: Willy-Brandt-Allee 14, 53113 Bonn

Wildgehege Waldau

1961 wurde das Wildgehege angelegt und ist mit all seinen Bewohnern seitdem eine Attraktion für Groß und Klein. Neben Rot- und Dammhirschen sind Wildschweine und viele Vögel zu beobachten. Gerade früh morgens, wenn die Herden über die Weiden ziehen, bietet sich ein unvergesslicher Anblick. Neben dem Waldspielplatz befindet sich in der Waldau eine Gaststätte, ein Naturkundemuseum und ein Waldlehrpfad.

Tipp: Von März bis Mai kommen die Wildschweinfrischlinge auf die Welt.

Adresse: Waldau, 53127 Bonn

Hofgarten

Eine bekannte Sehenswürdigkeit in Bonn bleibt die Universität mitsamt dem Hofgarten. Bei schönem Wetter wimmelt es von Menschen, die auf der großen Grünfläche die Sonne genießen. In die Weltnachrichten gelangte der Bonner Hofgarten 1983, als dort Hunderttausende gegen den Nato-Doppelbeschluss demonstrierten. Heute beherbergt das kurfürstliche Schloss einen Teil der Philosophischen Fakultät der Universität.

Adresse: Hofgarten, 53113 Bonn

Rheinfahrt auf der Moby Dick

Das Boot am Bonner Rheinanleger ist optisch zu einem Wal umgebaut worden und bietet viele Themenfahrten an. Im März und April gibt es die Rundfahrten "Frühlingserwachen" mit Live-Guide zwischen Bonn und dem Siebengebitge. Wenn man also den Rhein und die Umgebung besser kennen lernen will und nicht seekrank wird, bietet die "Moby Dick" einen schönen Start in den Frühling an.

Tipp: Das Schiff kann für offizielle Anlässe wie Trauungen und Familienfeste oder Geburtstagsfeiern gebucht werden. Auch zu der beliebten Veranstaltung "Rhein in Flammen" werden Fahrten angeboten.

Fahrplan: online einsehbar unter https://www.mobydick-bonn.de/fahrplan

Adresse: Anlegebrücke 9, Bonn

Nachtwächter

Die Bonner Nachtwächter haben ihren Begleitern viel zu erzählen bei ihren Rundgängen, denn neben dem üblichen Gesindel lauerten im Mittelalter jede Menge Gefahren in den Gassen, zum Beispiel durch brandgefährliche Laternen. Mit Fackellichtern wird man von mittelalterlichen Stadtführern durch die Gassen von Bonn geführt, hört von der 2000-jährigen Stadtgeschichte und lauscht den spannenden Erzählungen. Diese Führungen bieten einen ganz besonderen Abschluss des Tages und präsentiert Bonn von einer ganz anderen Seite.