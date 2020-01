Gezielt auf einen Polizisten zugefahren : Polizei in Bonn sucht mit Foto nach geflohenem Audifahrer

Bonn Nachdem im November ein Audifahrer bei einer Polizeikontrolle gezielt auf einen Polizisten zugefahren und anschließend geflüchtet war, konnte die Polizei schnell den Täter identifizieren. Bis heute ist er aber flüchtig. Deshalb veröffentlichte die Polizei nun ein Foto des Gesuchten.

Die Polizei sucht mit einem Foto nach Damian M. Der 24-Jährige wird beschuldigt, am 8. November vergangenen Jahres bei einer Polizeikontrolle in der Bonner Rabinstraße geflohen und dabei mit seinem Audi gezielt auf einen Polizisten zugefahren zu sein. Der 29-jährige Polizeibeamte konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite retten und wurde leicht verletzt.

Die Polizei kam Damian M. schon rund eine Woche später auf die Spur. Er hatte das Tatfahrzeug, einen dunkelblauen Audi A6, in Köln gekauft, aber nicht zugelassen. Am Tatabend war er mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Auch besitzt er keine Fahrerlaubnis. Die Polizei wollte ihn am 8. November in der Rabinstraße anhalten und kontrollieren, doch ergriff er die Flucht. Das Auto wurde kurze Zeit später unverschlossen in der Eifelstraße aufgefunden.