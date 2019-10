Vorfall am Hofgarten : Prozessauftakt nach Attacke auf jüdischen Professor in Bonn

Foto: Benjamin Westhoff Der Angriff auf den jüdischen Professor Jitzchak Melamed hatte im Juli 2018 eine Protestwelle ausgelöst. Auf dem Marktplatz versammelten sich Hunderte beim „Tag der Kippa“.

Bonn Ein 21-Jähriger soll im Sommer 2018 am Hofgarten in Bonn einen jüdischen Professor angegriffen haben. Am Montag hat der Prozess gegen ihn begonnen, das Opfer selbst war im Gericht nicht anwesend.

Nach der Attacke auf einen jüdischen Professor im Sommer des vergangenen Jahres in Bonn hat am Montag der Prozess gegen einen 21-Jährigen begonnen. Der Angeklagte soll am Hofgarten mehrmals die Kippa des Opfers vom Kopf geschlagen und ihn angriffen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-Jährigen Volksverhetzung, Nötigung und Körperverletzung vor.

Zum Prozessauftakt war der Professor selbst nicht im Gericht. Er habe laut eines Vertreters der Nebenklage kein Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat. Die Polizisten, die zu dem Vorfall ausgerückt waren, hatten zunächst irrtümlich den Professor für den Angreifer gehalten und überwältigt. Den Angriff der „Gang aus vier Polizisten“ habe er schlimmer empfunden als den eigentlichen Angriff selbst, sagte der Vertreter der Nebenklage.

Der Angeklagte hat sich in der Verhandlung entschuldigt und Reue gezeigt. Er habe in der Untersuchungshaft einen Juden kennengelernt und seine Ansichten seither grundlegend geändert.