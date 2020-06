Polizei fahndet mit Foto : Mann setzte beißende Flüssigkeit in Bonner Lokal frei

Mann setzte beißende Flüssigkeit in Bonner Lokal frei

Bonn Ein Mann soll in einer Gaststätte in der Bonner Altstadt eine beißende Flüssigkeit verteilt haben. Der Rettungsdienst behandelte vier Mitarbeiter. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Verdächtigen.

Nachdem ein Mann in einem Lokal in der Bonner Altstadt eine beißende Flüssigkeit freigesetzt und für dessen Räumung gesorgt haben soll, fahndet die Polizei nun mit einem Bild nach dem Verdächtigen. Der Unbekannte sei bisher noch nicht ermittelt worden, teilte die Polizei am Freitag mit.