Die 112 übersteht sogar den Brexit : Aktion „Twitter-Gewitter“ wird in Bonn preisgekrönt

Bonn. Mit der deutschlandweiten Aktion „Twitter-Gewitter“ für den europaweiten Notruf 112 ernteten die deutschen Berufsfeuerwehren am 11. Februar 2019 mehr Aufmerksamkeit als erwartet. In Bonn wurde sie jetzt preisgekrönt.

„Ihre Aktion war europaweit vorbildlich“, sagte Bunjes. An dem Tag gaben 49 Feuerwehren in Deutschland zwölf Stunden lang per Twitter Einblick in ihren Arbeitsalltag und in die Ausbildung. Diese Aktion schaffte es auch in etliche Medien. Ziel war es zum einen, die Notfallnummer bekannter zu machen; zum anderen ging es um den Umstand, dass sie inzwischen in ganz Europa gilt. 1991 haben alle EU-Länder diese drei Ziffern in Betrieb genommen. Seit 2009 ist der 11.2. der „Tag des europaweiten Notrufs“.