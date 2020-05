Vorfall am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn : 55-Jähriger soll Restaurantmitarbeiter mit Besteck beworfen haben

Vorfall am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn

Ein 55-Jähriger soll in Bonn einen Restaurantmitarbeiter mit Gegenständen beworfen haben. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/Symbol

Bonn Ein 55-jähriger Mann steht unter dem Verdacht, in einem Schnellrestaurant am Bonner Bertha-von-Suttner-Platz einen Angestellten mit Gegenständen beworfen zu haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

In einem Schnellrestaurant am Bonner Bertha-von-Suttner-Platz ist am Freitag ein Mitarbeiter nach einem Streit leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 14.55 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 55-jährigen Gast und einem 36-jährigen Angestellten gekommen.