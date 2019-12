Von Unbekannten am Boden liegend getreten : 21-Jähriger bei Straßenraub in Bonn verletzt

Bonn Ein 21-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in der Bonner Weststadt attackiert und beraubt worden. Die Täter schubsten ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 21-Jähriger ist am Sonntagmorgen in der Bonner Weststadt von bislang unbekannten Männern attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der junge Mann gegen 3 Uhr auf der Poppelsdorfer Allee unterwegs, als er unvermittelt von hinten zu Boden geschubst wurde. Dann sei er nach eigenen Angaben am Boden liegend von mehreren Angreifern getreten worden.