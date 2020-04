Bombenfund an der Uniklinik Bonn : Evakuierung der Patienten „verläuft nach Plan“

Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes weist einem Autofahrer den Weg. Teile von Dottendorf müssen nach einem Bombenfund an der Uniklinik evakuiert werden. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Am Nachmittag soll die an der Uniklinik gefundene Fliegerbombe entschärft werden. Mehr als 200 Patienten werden verlegt, Anwohner müssen ihre Häuser verlassen. Die großräumige Sperrung hat auch Auswirkungen auf Bus und Bahn.



Zur Entschärfung der gefundenen Fliegerbombe auf dem Gelände des Universitätsklinikums Bonn (UKB) müssen mehr als 200 Patienten evakuiert werden. Die Verlegung innerhalb der Klinik, aber auch in andere Krankenhäuser, läuft seit Mittwochabend. „Es verläuft alles nach Plan“, sagte Ute-Andrea Ludwig, Pressesprecherin des UKB, am Donnerstagmorgen auf GA-Anfrage.

Die Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwochmorgen bei Bauarbeiten gefunden worden. Der Bereich um den Fundort wurde großräumig abgesperrt. Die Bombe soll am Donnerstagnachmittag entschärft werden.

Für die Entschärfung müssen rund 1200 Menschen in Dottendorf evakuiert werden. Anwohner sollen während dieser Zeit in der Gesamtschule „Bonns Fünfte“ in der Eduard-Otto-Straße 9 untergebracht werden. Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind seit dem Morgen dabei, Anwohner zu informieren. Die betroffenen Anwohner am Venusberg dürfen während der Entschärfung ihre Häuser nicht mehr verlassen.

Die Entschärfung hat auch Auswirkungen auf den Nahverkehr. Die Straßenbahnlinien 61 und 62 fahren seit 9 Uhr nur noch bis zum Hindenburgplatz und von dort zurück in Richtung Auerberg beziehungsweise Oberkassel.

In Fahrtrichtung Ippendorf werden die Busse der Linie 600 ab "Friedrichsruh" bis "Haus Venusberg" umgeleitet, danach geht es weiter auf dem Linienweg. In Fahrtrichtung Bonn/Graurheindorf werden sie ab "Jugendherberge" umgeleitet bis Casselsruhe", von dort geht es weiter auf dem Linienweg. In Fahrtrichtung Venusberg werden die Busse der Linie 601 ab "Casselsruhe" bis "Waldau“ umgeleitet. Dort endet die Linie. Umgekehrt werden sie in Fahrtrichtung Bonn/Tannenbusch ab „Waldau“ bis „Casselsruhe“ umgeleitet.

Die Busse der Linien 612 und 614 werden in Fahrtrichtung Dottendorf ab "Stephanstraße" zum "Hindenburgplatz" umgeleitet. In Fahrtrichtung Bad Godesberg fahren die Busse ab "Hindenburgplatz" zur Haltestelle "Stephanstraße" und von dort aus weiter auf dem Linienweg.

Die Linie 630 endet an der Haltestelle „Saalestraße“. In Fahrtrichtung Tannenbusch Nord startet die Linie an der Haltestelle "Grundschule Saalestraße" und fährt weiter zur Haltestelle "Gierolstraße". Von dort geht es weiter auf dem Linienweg.

In Fahrtrichtung Venusberg werden die Busse ab der Haltestelle "Friedrichsruh" bis zu den Haltestellen "Haus Venusberg", "Saalestraße" und "Grundschule Saalestraße" umgeleitet. Die Linie endet dort.

Busse der Linie 623 werden ab "Friedrichsruh" bis zu den Haltestellen "Haus Venusberg", "Saalestraße" und "Grundschule Saalestraße" umgeleitet. Die Linie endet dort. In Richtung Beuel startet die Linie an der "Grundschule Saalestraße" und fährt eine Umleitung zu den Haltestellen "Casselsruhe" der Linie 601 und "Friedrichsruhe". Von dort geht es weiter auf dem Linienweg.

Darüber hinaus werden die Haltestellen "Kiefernweg", "Don-Bosco-Straße", "Kliniken Nord", "Uni-Klinikum Hauptpforte" und "Sertürner Straße" während der Evakuierung gesperrt und nicht angefahren.